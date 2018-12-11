Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
11 Aralık 2018, Salı
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’da maçı hazırlıkları başladı

<a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>’da <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçı hazırlıkları başladı

maçının ardından iki gün izin yapan , ’in 16’ncı haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarına bugün 10.30’da yaptığı antrenmanla başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, ve Abdülkadir Ömür yer almadı.
Bordo-mavililer, bugün saat 16.00'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla maçı hazırlıklarına devam edecek.

  1. 11.12.2018 12:49
  2. Güncelleme: 11.12.2018 13:18
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