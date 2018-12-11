Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Atiker Konyaspor maçının ardından iki gün izin yapan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün 10.30’da yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür yer almadı.
Bordo-mavililer, bugün saat 16.00'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 11.12.2018 12:49
- Güncelleme: 11.12.2018 13:18
-
2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 2
Yorum
Fb Ersun Yanal Gelse ne olcak sanki bu takıma 11 tane adam lazım
-
Fatih Terim'den golcü göndermesi!
Toplam 1
Yorum
faruk günü kurtaran degil gelecege yonelik Transfer istiyoruz
-
Rezil olduk
Toplam 3
Yorum
tc asırlık çınarı rezil ettiniz utanmadan rezil olduk diyorsunuz ben olsam otobüsü bile vermezdim size az bile yaptı başkan
Trabzonspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.