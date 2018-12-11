Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gitti Fırtına esti
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Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gitti Fırtına esti

Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı kadro dışı bırakarak radikal bir karar alan Trabzonspor, son 3 maçını kazanarak zirveye yaklaştı.

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11 Aralık 2018, Salı
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