Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gitti Fırtına esti
Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı kadro dışı bırakarak radikal bir karar alan Trabzonspor, son 3 maçını kazanarak zirveye yaklaştı.
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