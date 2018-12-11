Trabzonspor yönetimi 1461 Trabzon’u ziyaret etti
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, pilot takım 1461 Trabzon’u ziyaret etti.
Bordo-mavililerin Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon Kulübü Başkanı Haluk Şahin, 1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu ve futbolculara hafta sonu oynayacakları Kocaelispor karşılaşmasında başarılar dileyen Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 11.12.2018 20:36
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
Toplam 1
Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
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Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
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baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
Trabzonspor yönetimi 1461 Trabzon’u ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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