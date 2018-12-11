Trabzonspor yönetimi 1461 Trabzon’u ziyaret etti
11 Aralık 2018, Salı
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Trabzonspor yönetimi ’u ziyaret etti

Trabzonspor yönetimi <a href="/index/1461-trabzon?id=4523c67f-2ddf-49a6-b905-e525c9c228ff" class="" rel="tag">1461 Trabzon</a>’u ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, pilot takım ’u ziyaret etti.

Bordo-mavililerin Futbol Şube Sorumlusu ve Kulübü Başkanı Haluk Şahin, 1461 Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu ve futbolculara hafta sonu oynayacakları Kocaelispor karşılaşmasında başarılar dileyen ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

  1. 11.12.2018 20:36
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