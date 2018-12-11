Trabzonspor yönetimi 1461 Trabzon’u ziyaret etti

Bordo-mavililerin Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon Kulübü Başkanı Haluk Şahin, 1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu ve futbolculara hafta sonu oynayacakları Kocaelispor karşılaşmasında başarılar dileyen Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.