Trabzonspor yönetimi görev dağılımını yaptı
Trabzonspor'da, 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yapılan toplantıda, kısa bir açıklama yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu toplantı, Trabzonspor tarihi açısından bir ilki barındırıyor. Tarihimizin ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer arkadaşımız da toplantımızda yer alarak kulübümüzün tarihine geçmiş oldu. Görev dağılımımızı yaptık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.
Toplantıdan sonra yapılan görev dağılımı şu şekilde yapıldı:
Başkan: Ahmet Ağaoğlu
Asbaşkan: Mehmet Yiğit Alp
TFF, Kulüpler Birliği ve Finanstan sorumlu Başkan Yardımcısı: Ertuğrul Doğan
UEFA VE FİFA-Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Önder Bülbüloğlu
Kurumlarla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Muminhan Bilgin
Genel Sayman Başkan Yardımcısı: Emin Kahraman
Genel Sekterer : Ömer Sağıroğlu
1461 Trabzon, Altyapı Koordinatörü ve Futbol Şube Sorumlusu: Haluk Şahin
1461 Trabzon, Altyapı Sorumlusu: Stadyum Koordinatörü: Özer Bayraktar
Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü: Serdar Ekrem Şirin
TS Clup ve Yatırımlar Koordinatörü: Yalçın Orhan
Dış İlişkiler Koordinatörü: Ahmet Fikret Gökhan
Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü: Yusuf Hayırlıoğlu
Personel ve Projeler Koordinatörü: Sertaç Güven
Sağlık Kurulu Başkanı: Yaşar Kibar Güven
Pazarlama ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Zafer Göktaş
Genel Sekreter Yardımcısı: Kemal Ertürk
TS Clup ve Tesisler Sorumlusu: Dursun Ali Sakarya
Taraftar Sorumlusu: Tuncay Uzunal
İdari işler, Tesisler ve Stadyum Sorumlusu: Lokman Sadıklar
Hukuk İşleri Sorumlusu: Eda Lermi Zorer
- 8.12.2018 15:52
- Güncelleme: 8.12.2018 16:02
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