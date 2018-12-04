Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına yeniden esiyor"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fırtına’nın yeniden estiğini söyledi.
Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabından aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yer aldığı bordo-mavili kulübün 1975-76 sezonuna ait kadrosunu paylaşarak, "O ruh öldü sanma. Bak yeniden esiyor Fırtına" dedi. Taraftarları ligin 15'inci haftasında oynanacak Atiker Konyaspor maçına da davet eden Ağaoğlu, "Biliyorum maç saati erken. Ceza nedeniyle kapalı tribünler var ama yine de Konyaspor maçında açık olan tribünleri dolduralım. Takımın sana her zamankinden fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
- 4.12.2018 10:13
- Güncelleme: 4.12.2018 10:48
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Bayram Bektaş'a güven oyu!
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Yorum
Fevzi Göz göz dışarda korkak oynuyor içerde stat dolu olup puan alırsak olay bitmiş kalıcı olamayız
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Koeman: Stresli durumdayız
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Yorum
Fenerli Yaşar Takım iyi yolda gidiyor bundan iyisi olmaz hoca takımı iyi duruma getiriyor
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Mustafa Denizli: Gerekirse oynarız
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Yorum
Fb Serkan Beraberlik iyidir 2 tarafta itiraz etmez yorumcu keyfi için oynayıp yorulmaya gerek Yok
Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına yeniden esiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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