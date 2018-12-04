Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına yeniden esiyor"
04 Aralık 2018, Salı
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: " yeniden esiyor"

<a href="/index/ahmet-agaoglu?id=0c647c62-88c3-4e19-a98c-4ccf966070af" class="" rel="tag">Ahmet Ağaoğlu</a>: "<a href="/index/firtina?id=dd61d383-6d3d-4021-985e-26099337a93b" class="" rel="tag">Fırtına</a> yeniden esiyor"

Başkanı , ’nın yeniden estiğini söyledi.

, sosyal medya hesabından aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yer aldığı bordo-mavili kulübün 1975-76 sezonuna ait kadrosunu paylaşarak, "O ruh öldü sanma. Bak yeniden esiyor " dedi. Taraftarları ligin 15'inci haftasında oynanacak Atiker maçına da davet eden Ağaoğlu, "Biliyorum maç saati erken. Ceza nedeniyle kapalı tribünler var ama yine de maçında açık olan tribünleri dolduralım. Takımın sana her zamankinden fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

  1. 4.12.2018 10:13
  2. Güncelleme: 4.12.2018 10:48
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