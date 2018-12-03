Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
03 Aralık 2018, Pazartesi
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’dan gençlik aşısı

<a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a>’dan gençlik aşısı

’da, ve 'a karşı forma giyen , , ve gösterdikleri performansla göz doldurdu.

'de kötü bir dönem içine giren ve 10. sıraya kadar gerileyen , 8 yıldır sahasında yenemediği 'yi 2-1, ardından deplasmanda 'u 2-0 mağlup ederek büyük bir moral buldu. Üst üste kazanılan iki maç sonrası elde edilen 6 puan bordo-mavilileri maç fazlasıyla 6. basamağa taşıdı.

KARAMAN'DAN GENÇLİK AŞISI
ve 'ın bırakılmasının ardından Kucka, Onazi ve Hosseini gibi oyuncuların da sakat olması nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen 'da olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta karşısında elde edilen galibiyette büyük bir pay sahibi olan Trabzonspor altyapısından yetişen , , ve , bu hafta da karşısında kazanılan 3 puanda önemli rol oynadı. Geçtiğimiz hafta ilk kez bir arada oynayan bu oyuncular, bu haftada da birlikte forma giyerek ellerine geçen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiler.

TRABZONSPOR İKİ İSİM DAHA KAZANDI
Trabzonspor'da ve takım içinde kendini ispatlayan isimler olurken, Teknik Direktör döneminde şans bulmaya başlayan ve de futbol kamuoyundan geçer not aldılar.

UĞURCAN ÇAKIR GÜVEN VERDİ
'ın da kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 'ın bırakılmasının ardından kaleyi devralan isim olmaya başladı. Geçen sezon 6 lig maçında 494 dakika sahada kalan genç kaleci, bu sezon ligde ilk kez Fenerbahçe karşılaşmasında kaleyi korumuştu. Kayserispor maçında da ilk on birde yer bulan Uğurcan Çakır, önemli kurtarışlar yaptı.

HÜSEYİN TÜRKMEN, FORMAYI BIRAKMAMAKTA KARARLI
Bu sezon forma giyip giyemeyeceği merakla beklenen isimlerin başında gelen Hüseyin Türkmen de 'dan formayı kapan isimlerin başında geliyor. Bordo-mavili formayla ilk kez bir lig maçında ilk on birde sahaya çıkarak, 39 bin taraftar önünde Fenerbahçe müsabakasını hatasız oynayan Hüseyin Türkmen, ligin 12. haftasında Evkur maçının son 36 dakikasında Hosseini'nin yerine oyuna girmişti. Genç oyuncu İranlı futbolcunun sakatlığının devam etmesiyle de 11'de şans buldu.

DEVRE ARASINDA KADROYA YENİ GENÇLER GİRECEK
Bu sezon Trabzonspor'da uygulamaya koyulan gençlik aşısı meyvelerini vermeye başlarken, kış transfer döneminde ise hem Trabzonspor altyapısından hem de 1461 Trabzon'da forma giyen bazı isimlerin A Takım kadrosuna katılması bekleniyor.

  1. 3.12.2018 10:13
  2. Güncelleme: 3.12.2018 10:58
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