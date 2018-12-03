Ahmet Ağaoğlu'dan aile vurgusu!
Başkan Ahmet Ağaoğlu, üst üste iki maçın kazanılması ve takımın bir çıkış yakalamasıyla ilgili olarak ‘Aile’ vurgusu yaptı.İşte başkandan satır başları:
Salı annesi vefat eden, ısrarla geleceğim diyerek kadroya dahil olan bir oyuncumuzun 75'te oyuna girip 82'de gol atması takımda bazı şeylerin değiştiğini gösteriyor.
Futbolcu seromonide kafasını kaldırdığında sizi görecek. Trabzonspor'un üst üste iki değil, 10 maç kazanması lazım. Devre arasında 1461'den gelecek oyuncular var. 1970'lerdeki gibi altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularla Türk futbolunun kaderini değiştiren kulüp oluruz.
- 3.12.2018
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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