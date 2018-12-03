Ahmet Ağaoğlu'dan aile vurgusu!
05 Mart 2019, Salı
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'dan aile vurgusu!

Ahmet Ağaoğlu'dan aile vurgusu!

Başkan , üst üste iki maçın kazanılması ve takımın bir çıkış yakalamasıyla ilgili olarak ‘Aile’ vurgusu yaptı.İşte başkandan satır başları:

Kaptanın; takımı, arkadaşlarını, kulübü sahiplenmesi önemli.
Salı annesi vefat eden, ısrarla geleceğim diyerek kadroya dahil olan bir oyuncumuzun 75'te oyuna girip 82'de gol atması takımda bazı şeylerin değiştiğini gösteriyor.
Futbolcu seromonide kafasını kaldırdığında sizi görecek. 'un üst üste iki değil, 10 maç kazanması lazım. Devre arasında 1461'den gelecek oyuncular var. 1970'lerdeki gibi altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularla Türk futbolunun kaderini değiştiren kulüp oluruz.
  1. 3.12.2018
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