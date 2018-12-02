Trabzonspor Kayserispor'u rahat geçti!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi deviren bordo-mavililer, yükselişini sürdürdü. Fırtına'yı 3 puana taşıyan goller Ekuban ve Amiri'den geldi. İkinci yarıda oyuna dahil olan ikiliden Ekuban 82'de nefis bir kafa ile ağları sarsarken, Amiri 90+8'de kaleci Lung'un yanından topu filelere göndererek skoru ilan etti. Trabzonspor'un ilk yarıda iki topu da direkten döndü. 16'da Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından şık şutunda top sağ yan direkten geri geldi. 22'de ise Sosa'nın serbest atıştan gönderdiği top sol kale direğine çarptıktan sonra auta gitti. Trabzonspor 6. galibiyetini elde etti ve 22 puana ulaşarak maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. 8. kez yenilen Kayseri 12 puanda kaldı.



ANNEMİ ONORE ETTİM



Attığı golle Kayserispor'un kilidini açan Ekuban, golden sonra gözyaşlarına boğuldu. Geçtiğimiz hafta annesi vefat eden Gana asıllı İtalyan forvete teknik heyet aslında izin vermişti. Ancak kendi isteğiyle maç kadrosunda yer alan Ekuban, 74'te Olcay Şahan'ın yerine oyuna dahil oldu ve 82'de attığı golle Trabzonspor'u galibiyete taşıdı. Ekuban maçtan sonra, "Annemin arkasından yapmam gereken buydu. Ancak bu şekilde onu onore edebilirdim. Gol attığım ve kazandığımız için de çok mutluyum" dedi.



ONAZİ'NİN YERİNE OLCAY ŞAHAN 11'E



Ünal Karaman, Fenerbahçe 11'inde tek değişiklik yaptı. Cezalı Onazi'nin yerine Olcay'ı takıma monte eden bordo-mavili hoca, Abdulkadir ve Yusuf'u orta sahada görevlendirdi. Nwakaeme ve Olcay'ı kanatlara koydu. Sosa ön libero oynadı.



GENÇLERLE DEVAM



Fırtına'da genç oyuncular Uğurcan Çakır ile Hüseyin Türkmen, Kayserispor önünde de ilk 11'de sahaya çıktı. İlk kez Fenerbahçe derbisinde direkt şans bulan ikili dün de başarıyla görevlerini yaptı. Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı ile birlikte alt yapıdan 4 oyuncu sahada yer aldı.



AMİRİ'DEN SİFTAH



Bordo-mavili takımın İranlı oyuncusu Vahid Amiri, Trabzonspor formasıyla ligde 11. maçında siftah yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, 90+7'de oyuna dahil olduktan bir dakika sonra uzatmaların son dakikasında fileleri havalandırarak galibiyeti perçinledi. Amiri büyük sevinç yaşadı.



BURADA AİLE ORTAMI VAR



Gol atamamasına rağmen çok mücadele eden Hugo Rodallega, "İki maçta 6 puan kazandık. Takımın kazanmış olması önemli. Burada aile ortamı var. Geçen hafta penaltı kaçırdım ama içeri girdiğimizde bütün arkadaşlarımın bana destek olduğunu gördüm. Bu çok önemli" dedi. Bu arada Sosa, Ekuban'a yaptığı orta ile bu sezon 3. asistini gerçekleştirdi. Arjantinli, geçen hafta F.Bahçe'ye gol atmıştı.



DEPLASMANDA İKİNCİ ZAFER



Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda ikinci galibiyetini aldı. Fırtına daha önce Akhisar'ı 3-1 mağlup etmişti. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de çıktığı 7 dış saha maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.



KAYSERİ'YE PROTESTO



Kayserisporlu taraftarlar 90 dakikanın sona ermesinin ardından futbolcuları protesto etti. Oyuncular soyunma odasına ıslıklarla gitti.



YABANCILAR 17 YAPTI



Ekuban ve Amiri, Trabzonspor'da bu sezon yabancı oyuncuların gol sayısını 17'ye yükseltti. Bordo-mavili ekibin ligde attığı 23 golün 17'si yabancılardan geldi. Burak (5) ve Olcay da 1 gol kaydetti.



SAĞLAM'DAN REVİZYON



Ev sahibi Kayserispor'da da Ertuğrul Sağlam son maça göre 3 farklı oyuncuyu sahaya sürdü. Alanyaspor karşılaşmasında ilk onbirde başlayan Kucher, Bilal ve Atila Turan'ın yerlerine dün akşam Deniz Türüç, Kana Bıyık ve Tiago Lopes forma giydi.



KAMİL 7 AY SONRA



Bordo-mavili takımın sağbek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi yaklaşık 7 ay sonra bir Süper Lig maçında 21 kişilik kadroya dahil edildi. En son 21 Nisan 2018'de oynanan Sivasspor maçında görev alan Kamil, maçı kulübede bitirdi.

