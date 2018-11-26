Trabzonsporlu yönetici ve futboclulardan anlamlı ziyaret
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Trabzonsporlu yönetici ve futboclulardan anlamlı ziyaret

    Trabzonsporlu yönetici ve futboclulardan anlamlı ziyaret

    Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Lokman Sadıklar ve ile birlikte futbolcular ve bugün ’nu ziyaret ettiler.

    Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çığ ve Okul Müdürü 'in de yer aldığı ziyarette yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular bordo-mavi renkler kullanılarak hazırlanan sınıfın açılışını yaptılar. Okulda büyük bir ilgiyle karşılanan futbolcular Uğurcan ve Hüseyin, daha sonra minik öğrencilere hediye dağıttılar.

    1. 26.11.2018 16:11
    2. Güncelleme: 26.11.2018 17:01
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