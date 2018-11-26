Trabzonsporlu yönetici ve futboclulardan anlamlı ziyaret
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Lokman Sadıklar ve Kemal Ertürk ile birlikte futbolcular Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen bugün Sürmene Yakup Kalafatoğlu İlkokulu’nu ziyaret ettiler.
Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çığ ve Okul Müdürü Erdem Keleş'in de yer aldığı ziyarette yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular bordo-mavi renkler kullanılarak hazırlanan sınıfın açılışını yaptılar. Okulda büyük bir ilgiyle karşılanan futbolcular Uğurcan ve Hüseyin, daha sonra minik öğrencilere hediye dağıttılar.
- 26.11.2018 16:11
- Güncelleme: 26.11.2018 17:01
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Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
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L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
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