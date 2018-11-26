Trabzonsporlu yönetici ve futboclulardan anlamlı ziyaret

Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çığ ve Okul Müdürü Erdem Keleş'in de yer aldığı ziyarette yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular bordo-mavi renkler kullanılarak hazırlanan sınıfın açılışını yaptılar. Okulda büyük bir ilgiyle karşılanan futbolcular Uğurcan ve Hüseyin, daha sonra minik öğrencilere hediye dağıttılar.