Trabzonspor'da seyirci rekoru kırıldı
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'da seyirci rekoru kırıldı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da seyirci rekoru kırıldı

    'de 'yi sahasında 2-1 mağlup eden 'da taraftar rekoru kırıldı.

    18 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda oynan karşılaşmayı 37 bin 600 taraftarın izlediği bildirildi.

    Karşılaşmadan 4 gün önce biletlerin tüketildiği 41 bin 461 kişilik Medical Park Stadı'nda güvenlik nedeniyle ayrılan bölümler ve kombine kartlı taraftarların tamamının gelmemesi nedeniyle sayının 37 bin 600 olarak gerçekleştiği belirtildi.

    İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününde ki 2 bin 40 bilet de Futbol Federasyonu'ndan alınan izinle taraftarlarına satılmıştı.

    'un bilet satışından da 2.2 milyon liralık gelir sağladığı aktarıldı. Stadyum da bulunan TS Club mağazasından da 460 bin liralık ürün satışı yapıldığı belirtildi.

    BAŞKAN AĞAOĞLU'NDAN PRİM
    Bu arada karşılaşmanın bitiminin ardından kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncularına verilecek primi arttırdığı belirtildi.

    Daha önce 40 bin lira olarak belirlenen galibiyetinin primi 100'er bin liraya çıkarıldı.

    1. 26.11.2018 12:45
    2. Güncelleme: 26.11.2018 12:46
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