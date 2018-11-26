Bordo-mavi şov

Müthiş derbide tribünleri dolduran bordo- mavili taraftarlar, stadı adeta karnaval yerine çevirdi. Rakiplerine özel olarak hazırlanan Trabzonsporlular, derbiden önce yaptıkları koreografiyle maça damga vurdu. Görsel bir şölen sunan futbolseverler, başlama düdüğünden önce doğu tribününde F.Bahçe'ye koreografiyle gönderme yaptı. Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide bordo, mavi ve beyaz kartonlar ile oluşturulan sembolik Trabzonspor logosu arasından yükselen bordo mavili formalı çizgi film karakteri Temel Reis'in eliyle yakaladığı kanarya yer aldı. Ayrıca tribünde, 'Özgür kalacak kadar masum değilsin' yazısına da yer verildi. 90 dakika boyunca da Trabzonspor'u büyük bir coşkuyla destekleyen bordo-mavililer, F.Bahçe karşısında alınan müthiş zafer sonrasında da takımlarıyla galibiyet coşkusunu yaşadılar. Sahanın ortasında yapılan kolbastı gösterisi ve taraftarlarla yapılan karşılıklı tezahüratlarla tribünlerde coşku zirve yaptı.



TRiBÜNLER DOLDU TAŞTI!

Müthiş derbiye bordo-mavili taraftarlar, büyük ilgi gösterdi. Maçın 4 gün öncesinden biletleri tüketen Trabzonsporlular, 41 bin 461 kişilik Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni tamamen doldurarak takımlarına destek verdi. F.Bahçe taraftarlarının İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince yer almadığı statta misafir takım tribünlerini de bordo-mavililer doldurdu.



SEVİNÇ SOKAĞA TAŞTI

Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından kentte büyük coşku yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar şehrin en işlek yerlerinden olan Atatürk Alanı'nı doldurarak galibiyet sevincini meşaleler eşliğinde kolbastı oynayarak kutlarken, araçlar da yol boyunca korna çalarak taraftarlara destek verdi. Taraflar sık sık Trabzonspor lehine slogan atarken, kutlamalar sırasında trafik de zaman zaman aksadı.







'ÖZEL BİR ZAFER'

Trabzon'un sağ beki Zeki Yavru, her iki takım için de büyük önem taşıyan bir derbiye çıktıklarını vurguladı. Yavru, "Maçtan önce de söylemiştim. Milli arada iyi hazırlandık. Yeni bir sayfa açmak istiyorduk ve bunu F.Bahçe ile gerçekleştirmemiz daha da özel oldu" dedi.



MAÇ ÖNCESİ KOLBASTI ŞOV

Tribünleri tıklım tıklım dolduran Trabzonspor taraftarları maç öncesi gerçekleştirilen şovlarla adeta coştu. Derbi öncesinde saha kenarında kolbastı gösterisi yapıldı. Bu arada takımın yıldız isimlerinden Olcay Şahan da saha ortasına gelerek bordo-mavili taraftarlara üçlü çektirdi.



F.BAHÇE'YE SIKI GÜVENLİK

Fenerbahçe kafilesinin stadyuma gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sarı-lacivertlilerin konakladığı otelin önünden stada kadar kafileye eşlik eden güvenlik güçlerinin yanı sıra geçiş güzargahında da yoğun güvenlik tedbirleri alındı.



'MALATYA'YI TELAFİ ETTİK'

Fenerbahçe forvetlerine geçit vermeyen Toure, Malatyaspor yenilgisini telafi ettiklerini söyledi. 28 yaşındaki Senegalli stoper, "Malatyaspor maçından sonra ayağa kalkmamız lazımdı. F.Bahçe zaferiyle bunu gerçekleştirdik" diye konuştu.