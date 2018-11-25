Trabzonspor Fenerbahçe maçından kareler - Galeri - Fotomaç
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Trabzonspor Fenerbahçe maçından kareler

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Seremoni öncesinde Bordo Mavili ekibin hazırladığı koreografi gündem oldu.

    25 Kasım 2018 Pazar, 21:24:27 Güncelleme: 21:24:41
    Trabzonspor Fenerbahçe maçından kareler

    4 haftadır kazanamayan ve Malatyaspor'dan tarihi bir yenilgi alan Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

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    Trabzonspor Fenerbahçe maçından kareler

    İki ezeli rakip arasında oynanan mücadeleye maç öncesi Bordo Mavili ekibin koreografisi damga vurdu.

    Trabzonspor Fenerbahçe maçından kareler

    Temel Reis temalı koreografinin yanında duran pankartlarda Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak "Özgür kalacak kadar masum değilsin" ifadelerine yer verildi.

    İşte maçtan kareler...

    Trabzonspor Fenerbahçe maçından kareler
    Trabzonspor Fenerbahçe maçından kareler
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