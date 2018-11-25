Trabzonspor Fenerbahçe maçından kareler - Galeri - Fotomaç
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Trabzonspor Fenerbahçe maçından kareler
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Seremoni öncesinde Bordo Mavili ekibin hazırladığı koreografi gündem oldu.
25 Kasım 2018 Pazar, 21:24:27
Güncelleme: 21:24:41
4 haftadır kazanamayan ve Malatyaspor'dan tarihi bir yenilgi alan Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
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İki ezeli rakip arasında oynanan mücadeleye maç öncesi Bordo Mavili ekibin koreografisi damga vurdu.
Temel Reis temalı koreografinin yanında duran pankartlarda Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak "Özgür kalacak kadar masum değilsin" ifadelerine yer verildi.
İşte maçtan kareler...