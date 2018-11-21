Trabzon aşkı sınır tanımadı
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    aşkı sınır tanımadı

    Trabzon aşkı sınır tanımadı

    taraftarı olan Muşlu Oğuz Akman, 24 Ekim’de doğan çocuğuna Karadeniz ekibinde forma giyen 2 efsane oyuncunun ismini verdi.

    Çocuğunun ismini 'Gökdeniz Yattara' koyan Akman'ın bu davranışı sosyal medyada geniş yankı buldu.

    1. 21.11.2018
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