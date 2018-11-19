Yemeklere devam
Bordo-mavili futbolcular bu hafta ikinci kez yemekte bir araya gelirken, bu etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.
Bordo-mavili futbolcular bu hafta ikinci kez yemekte bir araya gelirken, bu etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. Fenerbahçe maçına kadar en az bir yemekli buluşma daha planlanıyor. Hedef kaynaşma ve motivasyonu artırmak. Teknik heyet bu konuya büyük önem veriyor.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Yemeklere devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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