Yemeklere devam – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Yemeklere devam

    Yemeklere devam

    Bordo-mavili futbolcular bu hafta ikinci kez bir araya gelirken, bu etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.

    Bordo-mavili futbolcular bu hafta ikinci kez bir araya gelirken, bu etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. maçına kadar en az bir yemekli buluşma daha planlanıyor. Hedef kaynaşma ve motivasyonu artırmak. Teknik heyet bu konuya büyük önem veriyor.

    1. 19.11.2018
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