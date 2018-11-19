Yemeklere devam

Bordo-mavili futbolcular bu hafta ikinci kez yemekte bir araya gelirken, bu etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. Fenerbahçe maçına kadar en az bir yemekli buluşma daha planlanıyor. Hedef kaynaşma ve motivasyonu artırmak. Teknik heyet bu konuya büyük önem veriyor.