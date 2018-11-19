Davet yok, yeri hazır – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Davet yok, yeri hazır

    Davet yok, yeri hazır

    Başkan , F.Bahçe Başkanı 'u derbiye davet etmediğini ancak statta yerinin hazır olacağını söyledi.

    Başkan , F.Bahçe Başkanı 'u derbiye davet etmediğini ancak statta yerinin hazır olacağını söyledi. Ağaoğlu, "Ali Koç'u davet etmedik. Her başkanın olduğu gibi onun da yeri Akyazı Stadı'nda hazırdır. Gelip gelmeyeceği kendi kararıdır. Ben de birçok deplasmana gittim. Hiçbirinde kulüp başkanı beni arayıp davet etmedi" dedi.

    1. 19.11.2018
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