Davet yok, yeri hazır
Başkan Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u derbiye davet etmediğini ancak statta yerinin hazır olacağını söyledi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u derbiye davet etmediğini ancak statta yerinin hazır olacağını söyledi. Ağaoğlu, "Ali Koç'u davet etmedik. Her başkanın olduğu gibi onun da yeri Akyazı Stadı'nda hazırdır. Gelip gelmeyeceği kendi kararıdır. Ben de birçok deplasmana gittim. Hiçbirinde kulüp başkanı beni arayıp davet etmedi" dedi.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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