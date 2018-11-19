Davet yok, yeri hazır

Başkan Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u derbiye davet etmediğini ancak statta yerinin hazır olacağını söyledi. Ağaoğlu, "Ali Koç'u davet etmedik. Her başkanın olduğu gibi onun da yeri Akyazı Stadı'nda hazırdır. Gelip gelmeyeceği kendi kararıdır. Ben de birçok deplasmana gittim. Hiçbirinde kulüp başkanı beni arayıp davet etmedi" dedi.