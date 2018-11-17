Ali Sürmen: Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak kararını destekliyoruz – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    : ve kararını destekliyoruz

    <a href="/index/ali-surmen?id=afad3e63-d7c6-4af2-9978-6eae0a4d0bf9" class="" rel="tag">Ali Sürmen</a>: <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> ve <a href="/index/onur-kivrak?id=b2754dca-7d7e-469c-8fbd-0edaf5626065" class="" rel="tag">Onur Kıvrak</a> kararını destekliyoruz

    ’da Genişletilmiş Divan Başkanlık Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanı , ve hakkında alınan kararı desteklediklerini söyledi.

    'un İdari Binası'nda gerçekleşen toplantıya Divan Başkanlık Kurulu Başkanı ve kurul üyeleri, Kurucu Üye ve eski Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Nizamettin Algan, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Genel Sayman Emin Kahraman, TFF Bölge Müdürü ve Eski Futbolcular Derneği Başkanı Serdar Bali, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve kurul üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Genosmanoğlu ve kurul üyeleri, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ve kurul üyeleri, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve kurul üyeleri katıldı.

    Ali Sürmen: "Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak kararını destekliyoruz"
    Divan Başkanlık Kurulu Başkanı , toplantıda oy birliğiyle çıkan ortak görüşleri ifade ederek, "Profesyonel futbolcularımız ve hakkında yönetim kurulu tarafından alınan kararı haklı nedenlerden dolayı destekliyoruz. Ayrıca 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da 'Yönetim Kurulu'nun birbirini tamamlayacak kişilerden oluşması' fikrini çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Seçilecek yönetim kurulunun 'Trabzon'un kaynaklarını etkin kullanması' ve 'Trabzonsporlu olmak' değerlerinden uzaklaşmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.
    1. 17.11.2018 18:02
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