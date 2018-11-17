Ahmet Ağaoğlu'ndan Şenol Güneş ve Ali Koç açıklaması – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    'ndan ve açıklaması

    Ahmet Ağaoğlu'ndan Şenol Güneş ve Ali Koç açıklaması

    Kulübü Başkanı , "Önce ile görüştüğüm, ardından 'u maçına davet ettiğim haberleri... Yarın neler uydurulacağı belli değil ama her iki haber de külliyen yalan" diye konuştu.

    Kulübü Başkanı , teknik adamlık konusunda Beşiktaş Teknik Direktörü ile görüştüğü, Fenerabahçe Başkanı 'u da gelecek hafta sonunda Trabzon'da oynanacak karşılaşmaya davet ettiği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

    Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " maçına bir hafta, genel kurula iki hafta kala, sağdan soldan insafsızca saldırmaya başladılar. Önce Şenol Güneş'le görüştüğüm, ardından Ali Koç'u Fenerbahçe maçına davet ettiğim haberleri... Yarın neler uydurulacağı belli değil ama her iki haber de külliyen yalan." ifadelerini kullandı.

    Haberlerin kasıtlı yapıldığını ileri süren Ağaoğlu, "Bu haberleri çıkaranların amaçlarını tahmin etmek zor değil ama şimdilik tek bir cevap yeterli sanırım. Benim amacım, Trabzonspor'a hizmet etmek. Sizin amacınız ne acaba?" değerlendirmesinde bulundu.

    1. 17.11.2018 09:51
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