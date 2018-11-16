Trabzonspor'dan Gazi Uzman Çavuş Akyüz'e ziyaret
Batman’da 4 Ekim’de PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 silah arkadaşı şehit olan kendisi ise ağır yaralanan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammed Salih Akyüz'e Trabzon'un Maçka ilçesindeki baba evinde Trabzonspor Kulübü'nden bir "Geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirildi.
Batman'da 4 Ekim'de PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 silah arkadaşı şehit olan kendisi ise ağır yaralanan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammed Salih Akyüz'e Trabzon'un Maçka ilçesindeki baba evinde Trabzonspor Kulübü'nden bir "Geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirildi.
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Gazi Akyüz'e ziyaretin anısına isminin yazılı olduğu 61 sırt numaralı Trabzonspor forması hediye ederken, Akyüz ve ailesi ile sohbet ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akyüz, teknik direktör Karaman'a Fenerbahçe maçı öncesinde başarılar diledi. Akyüz, Fenerbahçe maçını tribünden izlemeyi çok arzu ettiğini söylemesi üzerine Karaman ve Hacısalihoğlu kendisine maçı tribünden izlemesi için yardımcı olacaklarının sözünü verdiler.
- 16.11.2018 13:56
- Güncelleme: 16.11.2018 14:03
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
CENGİZ SEZEN MİLLİ MAÇLARI DA ŞİFRELİ KANALLARA SATIN, BİZLER ALIŞTIK ARTIK FUTBOLU KAFAMIZDAN SİLDİK.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
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Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'u devirdi
Toplam 2
Yorum
Galatasaraylı Harika bir haber..Yunanlılara karşı kazanılan her zaferde göğsüm iki kat kabarıyor...NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Trabzonspor'dan Gazi Uzman Çavuş Akyüz'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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