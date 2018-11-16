Trabzonspor'dan Gazi Uzman Çavuş Akyüz'e ziyaret
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    'dan Gazi Uzman Çavuş Akyüz'e ziyaret

    Trabzonspor'dan Gazi Uzman Çavuş Akyüz'e ziyaret

    ’da 4 Ekim’de ’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 silah arkadaşı şehit olan kendisi ise ağır yaralanan 'e Trabzon'un Maçka ilçesindeki baba evinde Kulübü'nden bir "Geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirildi.

    'da 4 Ekim'de 'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 silah arkadaşı şehit olan kendisi ise ağır yaralanan 'e Trabzon'un Maçka ilçesindeki baba evinde Kulübü'nden bir "Geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirildi.

    Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Ünal Karaman, Gazi Akyüz'e ziyaretin anısına isminin yazılı olduğu 61 sırt numaralı Trabzonspor forması hediye ederken, Akyüz ve ailesi ile sohbet ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akyüz, teknik direktör Karaman'a maçı öncesinde başarılar diledi. Akyüz, Fenerbahçe maçını tribünden izlemeyi çok arzu ettiğini söylemesi üzerine Karaman ve Hacısalihoğlu kendisine maçı tribünden izlemesi için yardımcı olacaklarının sözünü verdiler.

    1. 16.11.2018 13:56
    2. Güncelleme: 16.11.2018 14:03
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