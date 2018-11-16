A Milli Futbol Takımı, Konya'ya gitti
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    A , 'ya gitti

    A Milli Futbol Takımı, Konya'ya gitti

    Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın ile karşılaşacak A , 'ya gitti.

    Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın ile karşılaşacak A , 'ya gitti.

    Milli takım kafilesi, 'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla, müsabakanın oynanacağı Konya şehrine hareket etti.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

    1. 16.11.2018 11:53
    2. Güncelleme: 16.11.2018 12:28
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