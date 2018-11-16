A Milli Futbol Takımı, Konya'ya gitti
UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Konya'ya gitti.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Konya'ya gitti.
Milli takım kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla, müsabakanın oynanacağı Konya şehrine hareket etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
- 16.11.2018 11:53
- Güncelleme: 16.11.2018 12:28
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Güneş istemedi
Toplam 1
Yorum
Niyazi Kulüpte 1-2 maç dahi oynamayan tonla adam var Aras Veli Tolgay zengin vb
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Cezalar kenetledi
Toplam 1
Yorum
Burogbajder Geçen yıl olduğu gibi bu yılda tüpçü ve yalayıcılarını eze eze şampiyon olacağız.
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Para cezasını iptal ettiler!..
Toplam 1
Yorum
FBLİ SEBEB NİYE Kİ gecen sezon biz odedık bu cezayı
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