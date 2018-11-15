Burak&Onur’a 1 hafta izin – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Burak&Onur’a 1 hafta izin

    Burak&Onur’a 1 hafta izin

    Bordo mavili yönetim, kadro dışı bırakılan ile ’a bir haftalık izin verdi.

    İki oyuncu gelecek hafta pazartesi gününden itibaren çalışmalara başlayacak. Takımdan ayrı çalışacak olan ikili kendilerine verilen programı uygulayacak. ile Onur Kıvrak, süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.
    1. 15.11.2018
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