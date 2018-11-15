2010-11 şampiyonu Trabzonspor! – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    2010-11 şampiyonu !

    2010-11 şampiyonu <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>!

    , Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Futbol Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor’ projesinde öğrencileri ile bir araya geldi.

    Mandıralı, 2010-11 sezonu lig şampiyonluğu ile ilgili soruya, "Şampiyonlar Ligi'ne gittiği için şampiyonun da olduğunu düşünüyorum. Verilmeyen şampiyonluğu var Trabzonspor'un" yanıtını verdi

    1. 15.11.2018
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