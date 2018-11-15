2010-11 şampiyonu Trabzonspor!
Hami Mandıralı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Futbol Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor’ projesinde Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Mandıralı, 2010-11 sezonu lig şampiyonluğu ile ilgili soruya, "Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor gittiği için şampiyonun da Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Verilmeyen şampiyonluğu var Trabzonspor'un" yanıtını verdi
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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