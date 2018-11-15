Mandıralı, 2010-11 sezonu lig şampiyonluğu ile ilgili soruya, "Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor gittiği için şampiyonun da Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Verilmeyen şampiyonluğu var Trabzonspor'un" yanıtını verdi