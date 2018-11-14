Devamı gelebilir

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“Bu arzu edilen ve sempati duyulan bir uygulama tabii ki değil. İhtiyaç olursa bu veya başka yönetim bu gibi kararlar alabilir. Diğer oyuncular etkilenecek”
OLUMLU MU OLUMSUZ MU?
İhtiyaç duyulması durumunda bu gibi kararların her zaman alınabileceğini, kararların futbolcuları da etkileyebileceğini ifade eden Hacısalihoğlu, "Bu kararlara benzer sebepler, ihtiyaçlar olursa bu veya başka yönetim bundan önce olduğu gibi yine bu gibi kararlar alabilir. Gönül ister ki hiç böyle bir ihtiyaç olmasın. Bir kadro içerisinde olan bir değişiklik, bir hareket mutlaka diğer oyuncuları da etkiler ama bu olumlu mu olumsuz mu olur hep beraber bakaca- ğız. Yönetim olarak bunu takip edeceğiz" diye konuştu.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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