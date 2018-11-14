Devamı gelebilir – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    “Bu arzu edilen ve sempati duyulan bir uygulama tabii ki değil. olursa bu veya başka yönetim bu gibi kararlar alabilir. Diğer oyuncular etkilenecek”

    Onur ile Burak'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları devam ediyor. Camianın bir bölümü yönetim kurulunun aldığı kararı savunuyor. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, alınan kararları bir kesimin tartışmasının doğal olabileceğini belirterek, "Bu konuda yönetim bir karar aldı ve açıkladı. Bu arzu edilen ve sempati duyulan bir uygulama tabii ki değil. Hani olmasaydı, bunlara sebep gerekçeye duyulmasaydı. Ama olmuş. Artık bu konuları tartışmadan önümüze bakmalıyız" ifadesini kullandı.

    OLUMLU MU OLUMSUZ MU?
    İhtiyaç duyulması durumunda bu gibi kararların her zaman alınabileceğini, kararların futbolcuları da etkileyebileceğini ifade eden Hacısalihoğlu, "Bu kararlara benzer sebepler, ihtiyaçlar olursa bu veya başka yönetim bundan önce olduğu gibi yine bu gibi kararlar alabilir. Gönül ister ki hiç böyle bir ihtiyaç olmasın. Bir kadro içerisinde olan bir değişiklik, bir hareket mutlaka diğer oyuncuları da etkiler ama bu mu olumsuz mu olur hep beraber bakaca- ğız. Yönetim olarak bunu takip edeceğiz" diye konuştu.
    1. 14.11.2018
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