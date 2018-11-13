Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan idmanı tribünden izleyen taraftarlar da futbolculara destek verdi.
- 13.11.2018 19:00
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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