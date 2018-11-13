Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da maçı hazırlıkları başladı

    Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

    , 'in 13. haftasında, sahasında 25 Kasım Pazar günü ile yapacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

    , 'in 13. haftasında, sahasında 25 Kasım Pazar günü ile yapacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör yönetiminde, 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

    Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    Öte yandan idmanı tribünden izleyen taraftarlar da futbolculara destek verdi.

    1. 13.11.2018 19:00
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