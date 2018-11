Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan Trabzonspor'da, kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübün menfaatleri konusunda ne gerekiyorsa bunların tereddütsüz yapılacağını söyledi.

Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, şu an için yönetim kurulunun almış olduğu herhangi bir kararın bulunmadığını, bunun olması halinde kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Trabzonspor'un bulunduğu durumun şimdilik değerlendirildiğini ve yönetim kurulu toplantısında da görüşüleceğini aktaran Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Yönetimde bunu konuşacağız. Milli maç nedeniyle makul bir süre de var. O sürede düşünülür, toplantıda herkes düşüncesini söyler. Bir karar verilir, ona göre uygulanır. Kulüp için ne gerekiyorsa o yapılır. Şu anda hiçbir şey yok. Zaten şu anda oyuncular da daha önceden belirlenmiş program dahilinde izinde."

Hacısalihoğlu, şimdiye kadar bir karar verildiğinde hiç gizlenmediğini, spor kamuoyuna, Trabzonspor camiasına bunların açıklandığını belirterek, "Trabzonspor'un menfaati konusunda ne gerekiyorsa tereddütsüz, bunlar yapılacaktır. Her şart, her durum ve her detayı taraftar bilmeyebilir ama inansınlar ki kulüp için ne yapılması gerekiyorsa yapılacak." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın istifa edebileceğini yönetim kuruluna ilettiği şeklindeki haberlere ilişkin ise Hacısalihoğlu, "İstifa da yok, yönetimin gündeminde şu anda hoca değişikliği de yok. Futbolda bir hafta, bir ay, bir gün sonra ne olur bilinmez ama şu anda öyle bir gündem yok." şeklinde konuştu.