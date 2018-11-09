Kart görürse derbide yok – Fotomaç – 09 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Kart görürse derbide yok

    Kart görürse derbide yok

    Karadeniz ekibinde Onazi, Malatyaspor maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor.

    2 haftadır sınırda maçlara çıkan ama cezalı duruma düşmeyen Nijeryalı ön liberoya kart görmesi durumunda derbisinde oynayamayacak. , bu nedenle oyuncusunu uyardı
    1. 9.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kart görürse derbide yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN