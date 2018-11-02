İşte ruh bu
Bursa’yı eleyen ve toplam değeri 750 bin euro olan 1461, Trabzonspor’un bugüne dek 11 milyon euro ödediği Jurac Kucka’nın 13’te 1’i maliyetinde
TRABZON FUTBOLCU FABRiKASI
Taraftarlar, kulübün geleceğinin bu gençlerde olduğuna da vurgu yaptı. En çarpıcı yorumlardan biri ise Juraj Kucka ile 1461 Trabzon takımının kıyaslanması oldu. Karadeniz ekibinin, Slovak oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli, yıllık ise 3 milyon euro ödediğine dikkat çekildi. İki sezonda Kucka'ya toplam ödenen paranın 11 milyon euro (Yaklaşık 68 milyon TL) olduğu belirtilirken, pilot takımın toplam oyuncu bedelinin ise yalnızca 750 bin euro (Yaklaşık 5 milyon TL) olduğuna vurgu yapıldı. Taraftarların paylaştığı bu bilgiler elden ele yayılırken, Trabzon için yapılan 'futbolcu fabrikası' yorumları da bir kez daha yerini buldu.
URFA'DA TÜRKÜCÜ YETİŞİYOR TRABZON'DA FUTBOLCU YETİŞİYOR
Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, "Nasıl ki Urfa'dan türkücü yetişiyorsa Trabzon'dan da futbolcu yetişiyor" dedi. Sağıroğlu, "Altyapıya daha çok önem vermeliyiz. Önemli olan bu oyuncuları yukarıya taşımak. Yönetim olarak altyapıya 'Her yıl A takıma futbolcu yetiştireceksiniz' diye talimat verdik. Trabzon'da altyapıdan gelen oyunculara ve altyapı oyuncularına daha fazla destek vermek lazım. Bu çok önemli bir konu" diye konuştu.
- 2.11.2018
-
Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
-
Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
-
Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
İşte ruh bu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.