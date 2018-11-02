İşte ruh bu – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    İşte ruh bu

    İşte ruh bu

    Bursa’yı eleyen ve toplam değeri 750 bin euro olan 1461, ’un bugüne dek 11 milyon euro ödediği Jurac Kucka’nın 13’te 1’i maliyetinde

    , 'un pilot takımı 'u konuşuyor. Daha önce, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken 1461 Trabzon, bu kez de Bursaspor'u kupadan elemeyi başardı. Pilot takımın, Bursaspor karşısındaki cesur oyunu da alınan galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdi. Yaş ortalaması 19.5 olan 1461'de en yaşlı futbolcu 22 yaşındaki kaleci Bahadır Güngördü. Bu durum, özellikle sezon başından bu yana 'öze dönüş' sloganıyla yola çıkan Trabzonspor yönetimini de mutlu etti. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden, "Uzaklarda arama, o ruh senin yanında" yorumu yaptı.

    TRABZON FUTBOLCU FABRiKASI
    Taraftarlar, kulübün geleceğinin bu gençlerde olduğuna da vurgu yaptı. En çarpıcı yorumlardan biri ise Juraj Kucka ile 1461 Trabzon takımının kıyaslanması oldu. ekibinin, Slovak oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli, yıllık ise 3 milyon euro ödediğine dikkat çekildi. İki sezonda Kucka'ya toplam ödenen paranın 11 milyon euro (Yaklaşık 68 milyon TL) olduğu belirtilirken, pilot takımın toplam oyuncu bedelinin ise yalnızca 750 bin euro (Yaklaşık 5 milyon TL) olduğuna vurgu yapıldı. Taraftarların paylaştığı bu bilgiler elden ele yayılırken, Trabzon için yapılan 'futbolcu fabrikası' yorumları da bir kez daha yerini buldu.

    URFA'DA TÜRKÜCÜ YETİŞİYOR TRABZON'DA FUTBOLCU YETİŞİYOR
    Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, "Nasıl ki Urfa'dan türkücü yetişiyorsa Trabzon'dan da futbolcu yetişiyor" dedi. Sağıroğlu, "Altyapıya daha çok önem vermeliyiz. Önemli olan bu oyuncuları yukarıya taşımak. Yönetim olarak altyapıya 'Her yıl A takıma futbolcu yetiştireceksiniz' diye talimat verdik. Trabzon'da altyapıdan gelen oyunculara ve altyapı oyuncularına daha fazla destek vermek lazım. Bu çok önemli bir konu" diye konuştu.
    1. 2.11.2018
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