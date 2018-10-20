Ekuban: "Rekabeti seviyorum" – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    : "Rekabeti seviyorum"

    <a href="/index/ekuban?id=533f6a4a-60cb-40aa-90c9-a940e99e81b7" class="" rel="tag">Ekuban</a>: "Rekabeti seviyorum"
    Leeds United'dan kiralanan , forma savaşında kararlı. Footbalighana'da yer alan habere göre 24 yaşındaki forvet, "Savaştan kaçmayacağım. Rekabeti seviyorum ve biliyorum formayı kazanacağım. Hocam beni ödüllendirecektir" dedi.
    1. 20.10.2018
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