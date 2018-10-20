CAS’ta yeni umut – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    ’ta yeni umut

    <a href="/index/cas?id=1d854f60-c766-4c85-bd86-18a99f55e510" class="" rel="tag">CAS</a>’ta yeni umut

    Yönetim, 2010-11’deki şike iddiaları için ’a yaptığı başvuru neticesinde için duruşma tarihi aldı. Yöneticiler, umutlu olduklarını söylediler.

    Disiplin Komitesi Başkanı'nın bordo-mavili kulübün başvuru dosyasını reddetmesinin ardından yeni bir girişimde bulunan yönetim, geçtiğimiz aylarda 'a başvurmuştu. yönetiminin başvurusunu değerlendiren yetkilileri, 2018 tarihi için 'a duruşma günü verdi. ve ile İlişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Aralık'ta olduğu için bu tarihi değiştirme yönünde girişimde bulunduklarını belirtti ve "Çünkü tam seçime denk geliyor. Yeni yönetim oluşursa diye biz de bu tarihin 1 ay sonrasına alınmasını talep ettik" dedi.

    SONUNA KADAR DEVAM
    Bülbüloğlu, "Aynı hafta içerisinde olmasın diye bu yönde girişimimiz oldu. Kabul edilir, edilmez önemli değil. Edilmezse Aralık'ta 'ta duruşmamız var" dedi. duruşmasına umutlu gideceklerini aktaran Bülbüloğlu, "Daha önce de Lozan'da CAS davasına katılmıştık. Avukatlarımız ve yönetimimizle birlikte burada savunma yapacağız. Taraflar dinlenecek ve CAS daha sonra dosyayı alıp 3-4 ay sonra kararını açıklayacak. Sonuna kadar gideceğiz. Umutlu gidiyoruz çünkü sonuna kadar haklıyız. Bütün dosyalar açık ve net" ifadelerini kullandı.

    NE OLMUŞTU?
    kulübü, 2010- 11'deki şike iddiaları kapsamında 'ya başvuru yaparak göreve davet etmiş ama ret yanıtı almıştı. Resmi siteden, "Kulübümüz, 3 Temmuz 2017'de yaptığı başvuruyla, 'yı göreve davet etmiştir. 'Verilecek bir karara halel gelmemek üzere', şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş iletilmiştir. Zira şike sürecinde, FIFA Başkanı İnfantino'nun da içinde olduğu ilişkiler ağını tüm dünya bilmektedir. CAS'a gideceğiz" denilmişti.
    1. 20.10.2018
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