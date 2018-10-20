CAS’ta yeni umut
Yönetim, 2010-11’deki şike iddiaları için CAS’a yaptığı başvuru neticesinde 15 Aralık için duruşma tarihi aldı. Yöneticiler, umutlu olduklarını söylediler.
SONUNA KADAR DEVAM
Bülbüloğlu, "Aynı hafta içerisinde olmasın diye bu yönde girişimimiz oldu. Kabul edilir, edilmez önemli değil. Edilmezse Aralık'ta CAS'ta duruşmamız var" dedi. CAS duruşmasına umutlu gideceklerini aktaran Bülbüloğlu, "Daha önce de Lozan'da CAS davasına katılmıştık. Avukatlarımız ve yönetimimizle birlikte burada savunma yapacağız. Taraflar dinlenecek ve CAS daha sonra dosyayı alıp 3-4 ay sonra kararını açıklayacak. Sonuna kadar gideceğiz. Umutlu gidiyoruz çünkü sonuna kadar haklıyız. Bütün dosyalar açık ve net" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Trabzonspor kulübü, 2010- 11'deki şike iddiaları kapsamında FIFA'ya başvuru yaparak göreve davet etmiş ama ret yanıtı almıştı. Resmi siteden, "Kulübümüz, 3 Temmuz 2017'de yaptığı başvuruyla, FIFA'yı göreve davet etmiştir. 'Verilecek bir karara halel gelmemek üzere', şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş iletilmiştir. Zira şike sürecinde, FIFA Başkanı İnfantino'nun da içinde olduğu ilişkiler ağını tüm dünya bilmektedir. CAS'a gideceğiz" denilmişti.
- 20.10.2018
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