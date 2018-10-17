Savunma daha iyi – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    daha iyi

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    2017-18 sezonunda kalesinde gördüğü 51 golle ligin en çok gol yiyen takımlarından olan, söz konusu sezonun ilk 8 haftalık bölümünde kalesinde 21 gol gören bordo-mavililer, bu yıl hattında daha istikrarlı bir performans sergilese de yine lig ortalamasının üzerinde kaldı. 2018-19 sezonunun başında kadrosuna Hossesini ile Toure gibi oyuncularını katan bordo-mavililer, ilk 8 haftalık dönemde kalesinde 11 gol görerek geçen sezondan daha iyi performans sergiledi ancak bu yıl da yediği gol bakımından ligde 10'uncu sırada yer aldı.
    1. 17.10.2018
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