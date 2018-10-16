4 maçta 12 puan planı – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    4 maçta 12 puan planı

    4 maçta 12 puan planı
    ve Akhisar galibiyetleriyle yüzler gülerken, , galibiyet serisini F.Bahçe derbisine kadar sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Hedef dev maça kadar , Antalya (D), ve Yeni Malatya (D) karşılaşmalarını kazanarak avantaj elde etmek.
    1. 16.10.2018
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