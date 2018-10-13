Trabzon Valisi Yücel Yavuz'dan Ünal Karaman'a başsağlığı ziyareti
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, annesi vefat eden Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Trabzon Valisi Yavuz, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile birlikte, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geldi.
Burada kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman tarafından karşılanan Vali Yavuz, geçen hafta annesini kaybeden teknik direktör Ünal Karaman'a başsağlığı dileğini iletti.
Teknik direktör Karaman da Vali Yavuz ve beraberindekilere teşekkür etti.
Ziyarette, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ile bordo-mavili kulübün diğer yetkilileri de hazır bulundu.
- 13.10.2018 15:28
- Güncelleme: 13.10.2018 15:29
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
Trabzon Valisi Yücel Yavuz'dan Ünal Karaman'a başsağlığı ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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