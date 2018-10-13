Trabzon Valisi Yavuz, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile birlikte, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geldi.

Burada kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman tarafından karşılanan Vali Yavuz, geçen hafta annesini kaybeden teknik direktör Ünal Karaman'a başsağlığı dileğini iletti.

Teknik direktör Karaman da Vali Yavuz ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyarette, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ile bordo-mavili kulübün diğer yetkilileri de hazır bulundu.



