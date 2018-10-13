Trabzon Valisi Yücel Yavuz'dan Ünal Karaman'a başsağlığı ziyareti – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    'dan 'a başsağlığı ziyareti

    <a href="/index/trabzon-valisi-yucel-yavuz?id=c90de854-e3c0-4d29-86d6-03ac2e5ec378" class="" rel="tag">Trabzon Valisi Yücel Yavuz</a>'dan <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a>'a başsağlığı ziyareti

    , annesi vefat eden Trabzonspor Teknik Direktörü 'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

    Valisi Yavuz, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile birlikte, 'ne geldi.

    Burada kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve tarafından karşılanan , geçen hafta annesini kaybeden 'a başsağlığı dileğini iletti.

    Karaman da ve beraberindekilere teşekkür etti.

    Ziyarette, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ile bordo-mavili kulübün diğer yetkilileri de hazır bulundu.

    1. 13.10.2018 15:28
    2. Güncelleme: 13.10.2018 15:29
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