Bin pişmanım – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Bin pişmanım

    Bin pişmanım

    Son anda Trabzon’a gelmekten vazgeçen , “Büyük hata yaptım” dedi

    Hosseini ve Amiri'nin ardından İran 'nın stoperi , icin 'a gelmiş ama sonra Belcika ekibi Eupen ile anlaşmıştı. Geride kalan 10 haftada yalnızca 3 kez 11'de oynayan ve 1 gol atan 26 yaşındaki oyuncu, bin pişman. Hosseini ve Amiri'ye dert yanan Morteza'nın, "Trabzonspor'a gitmediğim icin pişmanım. İmkanım olsa hemen gelirim" dediği belirtildi.

    1. 13.10.2018
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