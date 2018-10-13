Bin pişmanım
Son anda Trabzon’a gelmekten vazgeçen Morteza, “Büyük hata yaptım” dedi
Hosseini ve Amiri'nin ardından İran Milli Takımı'nın stoperi Morteza, Trabzonspor icin İstanbul'a gelmiş ama sonra Belcika ekibi Eupen ile anlaşmıştı. Geride kalan 10 haftada yalnızca 3 kez 11'de oynayan ve 1 gol atan 26 yaşındaki oyuncu, bin pişman. Hosseini ve Amiri'ye dert yanan Morteza'nın, "Trabzonspor'a gitmediğim icin pişmanım. İmkanım olsa hemen gelirim" dediği belirtildi.
- 13.10.2018
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
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