Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında Trabzonspor'un santrforları, toplam gol sayısında geçen sezonki başarıyı yakaladı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ve bu sezon ilk 8 haftada 17 gol kaydederken, santrforlar iki dönemde de rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

Geçen sezon ilk 8 haftada Burak Yılmaz 7, Hugo Rodallega 3 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Rodallega 5, Burak Yılmaz 4, Caleb Ekuban ise 1 gol attı.

- Geçen sezonki goller

Geçen sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, ilk 8 haftada 7 golle takımına en fazla katkıyı sağlayan isim oldu.

İlk 8 haftada 557 dakika görev yapan Burak, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında 2'şer, Fenerbahçe karşılaşmasında da 1 gol atma başarısı gösterdi.

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega ise ilk 8 haftalık dönemde birinde 90 dakika olmak üzere 6 lig maçında 157 dakika sahada kaldı. Rodallega, Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında 1'er kez ağları sarstı.

- Bu kez Rodallega fazla attı

Trabzonspor'da bu sezon Burak Yılmaz'ın sakatlığında daha fazla forma şansı bulan Hugo Rodallega, ilk 8 haftada en skorer oyuncu oldu.

Geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta oynamasına karşın fazla süre alamayan, 513 dakika sahada kalan ve sezonu 5 golle tamamlayan Kolombiyalı futbolcu, bu sezon ilk 8 haftada aynı sayıya ulaştı.

Burak Yılmaz'ın sakat olduğu dönemde daha çok şans bulan ve 7'si ilk 11'de olmak üzere 8 maçta 623 dakika görev yapan Rodallega, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 2'şer, MKE Ankaragücü karşılaşmasında da 1 gol kaydetti.

Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle bu sezon ilk 8 haftada 296 dakika oynadı, 4 gol attı. Milli futbolcu, Göztepe ve Akhisarspor maçlarında 1'er, Kasımpaşa karşılaşmasında da 2 kez fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'da yeni transfer Caleb Ekuban da az süre almasına karşın 1 gollük katkı yaptı. Gana asıllı İtalyan forvet, 3 maçta sadece 24 dakika forma giyerken, Galatasaray karşılaşmasında 1 gol attı.

- Kötü dönemler geride kaldı

Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda santrforlarının katkısı konusunda sıkıntı yaşamıştı.

Bordo-mavililerde Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N'Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega'dan oluşan santrforlar, 34 hafta boyunca 11 gol atmıştı.

Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk, gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Hugo Rodallega da 15 karşılaşmada 6 gol kaydetmişti.