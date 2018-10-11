Dikey Fırtına!

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kazanarak yükselişe geçen Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın takıma aşıladığı yeni oyun sistemi meyvelerini vermeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyunculardan sahada bol pas yapmalarını ve uzun değil kısa pası tercih etmelerini istiyor. Yerden+dikine futbola ağırlık veriyor; bitirici oyun tercih ediliyor. Nitekim ilk 8 hafta sonunda oluşan istatistikler bu alanlardaki başarıyı belgeledi. Bordo-mavililer yapısına uygun bu sistemle son sezonların en iyi hücum grafiğine ulaşırken, yenilen gol sayısı da azaldı. Pas ve isabetli şut oranları zirveye çıktı. Şampiyonluk yarışında umutlar arttı. İşte o rakamlar.?



-Kasımpaşa ile beraber en fazla gol atan takım (17)

-Ceza sahası içinden gol ortalaması en yüksek takım (1.6)

-Kasımpaşa'dan sonra en fazla isabetli şut çeken takım (5.3)

-başakşehır'den sonra en çok isabetli pas yapan ekip (% 83)

-En fazla başarılı kısa pas yapan takım. (Maç başına 374.3)