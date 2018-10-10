Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman teşekkür mesajı yayımladı.
- 10.10.2018 18:09
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
Pmpacı Behçet Yürü Be Volki Adamsın.
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Müşteri aranıyor
Toplam 3
Yorum
vatandas BENCE SİZ F.B İLE İLGİLENSENİZ DAHA IYI OLACAK.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
stuttgartli ali koc da takim kötü gidince aziz yildirim gibi aciklamalar yapmaya basladi. tuhaf degilmi?
Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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