Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Trabzonspor ile Göztepe, yarın Medical Park'ta yapacakları karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Göztepe maçının saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu
Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın kadroda değişiklik yapmayarak Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.
Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle bu sezon yararlanamadığı Burak Yılmaz'ın da Göztepe maçıyla takıma dönebileceği ve 21 kişilik kadroda yer alabileceği öğrenildi.
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.? Bein Sports 1'den yayınlanacak mücadele canlı anlatımla fotomac.com.tr'den de talip edilebilecek.
TRABZONSPOR İLE GÖZTEPE 21. RANDEVUDA
İki takım arasında geride kalan 20 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 8-3 üstünlüğü bulunuyor
Trabzonspor ile Göztepe, yarın Medical Park'ta yapacakları karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 20 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.
TRABZONSPOR EVİNDE BİR KEZ YENİLDİ
Bordo-mavililer, Trabzon'daki 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşadı.
İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.
- 21.9.2018 11:25
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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