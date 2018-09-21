Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    - maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> - <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    , 'in 6. haftasında yarın sahasında ’yi konuk edecek. ile , yarın Medical Park'ta yapacakları karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Göztepe maçının saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu

    Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

    'da teknik direktör 'ın kadroda değişiklik yapmayarak , Pereira, Toure, , Novak, Onazi, Sosa, , Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

    Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle bu sezon yararlanamadığı 'ın da maçıyla takıma dönebileceği ve 21 kişilik kadroda yer alabileceği öğrenildi.

    TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek.? Bein Sports 1'den yayınlanacak mücadele canlı anlatımla fotomac.com.tr'den de talip edilebilecek.

    İLE GÖZTEPE 21. RANDEVUDA

    İki takım arasında geride kalan 20 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 8-3 üstünlüğü bulunuyor

    Trabzonspor ile Göztepe, yarın Medical Park'ta yapacakları karşılaşmayla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek.

    Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 20 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

    ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

    TRABZONSPOR EVİNDE BİR KEZ YENİLDİ

    Bordo-mavililer, Trabzon'daki 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

    Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşadı.

    İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

    1. 21.9.2018 11:25
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