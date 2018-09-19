4.lüğü bile unuttu!

ALDIĞI yenilgi ile 4'üncülük koltuğuna oturma fırsatını kaçıran Trabzonspor, bir başka hayal kırıklığını da sıralamada yaşadı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5 takımdan biri olan Trabzonspor, lig takviminde son 72 haftalık bölümde ilk 4'ü göremedi. Bordo-mavililer, son olarak 2016-17 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle averajla 4'üncülük koltuğuna oturmuştu. Karadeniz ekibi, 240 haftadır ise zirve özlemi çekiyor. En son 2010- 11 sezonun 29. haftasında zirveyi gören Trabzonspor, son 8 sezonda ligin ilk basamağında yer alamadı.

7 puanın 6'sı evinde

BU arada bu sezonunun ilk 5 haftalık bölümünde 7 puan toplayabilen Trabzonspor, deplasmanda henüz galibiyet göremedi. Dış sahada Başakşehir'e 2-0 yenilip, A.Gücü ile 2-2 kalan ve Alanya'ya kaybeden Trabzon 7 puanını 6'sını evinde aldı.