4.lüğü bile unuttu! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    4.lüğü bile unuttu!

    4.lüğü bile unuttu!

    240 haftadır zirveyi göremeyen , 72 haftadır ilk 4'e bile giremiyor

    ALDIĞI yenilgi ile 4'üncülük koltuğuna oturma fırsatını kaçıran , bir başka hayal kırıklığını da sıralamada yaşadı. 'de şampiyonluk yaşayan 5 takımdan biri olan , lig takviminde son 72 haftalık bölümde ilk 4'ü göremedi. Bordo-mavililer, son olarak 2016-17 sezonunun ilk haftasında karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle averajla 4'üncülük koltuğuna oturmuştu. ekibi, 240 haftadır ise zirve özlemi çekiyor. En son 2010- 11 sezonun 29. haftasında zirveyi gören Trabzonspor, son 8 sezonda ligin ilk basamağında yer alamadı.

    7 puanın 6'sı evinde
    BU arada bu sezonunun ilk 5 haftalık bölümünde 7 puan toplayabilen Trabzonspor, deplasmanda henüz galibiyet göremedi. Dış sahada 'e 2-0 yenilip, A.Gücü ile 2-2 kalan ve Alanya'ya kaybeden Trabzon 7 puanını 6'sını evinde aldı.

    1. 19.9.2018
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