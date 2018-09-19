4.lüğü bile unuttu!
240 haftadır zirveyi göremeyen Trabzonspor, 72 haftadır ilk 4'e bile giremiyor
ALDIĞI yenilgi ile 4'üncülük koltuğuna oturma fırsatını kaçıran Trabzonspor, bir başka hayal kırıklığını da sıralamada yaşadı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5 takımdan biri olan Trabzonspor, lig takviminde son 72 haftalık bölümde ilk 4'ü göremedi. Bordo-mavililer, son olarak 2016-17 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle averajla 4'üncülük koltuğuna oturmuştu. Karadeniz ekibi, 240 haftadır ise zirve özlemi çekiyor. En son 2010- 11 sezonun 29. haftasında zirveyi gören Trabzonspor, son 8 sezonda ligin ilk basamağında yer alamadı.
7 puanın 6'sı evinde
BU arada bu sezonunun ilk 5 haftalık bölümünde 7 puan toplayabilen Trabzonspor, deplasmanda henüz galibiyet göremedi. Dış sahada Başakşehir'e 2-0 yenilip, A.Gücü ile 2-2 kalan ve Alanya'ya kaybeden Trabzon 7 puanını 6'sını evinde aldı.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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