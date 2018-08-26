Mete Kalkavan infiali
Trabzonspor dün hakem Mete Kalkavan'ın hatalı kararı ile bir kez daha puan kaptırdı. Fırtına, Kalkavan ile çıktığı 10 maçta 1 galibiyet (2013-Erciyes 3-1) alabildi.
Ardından sarı- lacivertliler beraberliği yakaladı. Oysa A.Gücülü futbolcunun Kucka'ya dirsek attığı görüntülerde net olarak gözüküyor. Yani Kalkavan bir kez daha Fırtına'yı yaktı... Ayrıca Abdülkadir'e sarı kart gösterdiği pozisyonda da faul yoktu.
Taraftarlar sosyal medyada Kalkavan'a sert tepki gösterdi, "Yeter artık. Kalkavan'ı bizim maçlarda istemiyoruz" yorumunu yaptılar.
ÜNAL KARAMAN: "HAKKIMIZ YENDİ"
Ünal Karaman maçtan sonra basın toplantısında, "Yediğimiz gol öncesi lehimize faul olması gerekirken; aleyhimize verildi Kucka'ya dirsek geliyor. VAR bu tarz bariz faullerde de devreye girmeli" dedi.
Karadeniz ekibinin teknik direktörü Ünal Karaman, son dakikada gelen gol nedeniyle 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Oyuncularımın gösterdiği mücadelenin karşılığı 3 puandı" şeklinde konuştu.
Karşılaşmanın son dakikasında yaşanan ve MKE Ankaragücü'nün gol attığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan'ın yanlış bir karar verdiğini savunan 52 yaşındaki hoca, "Tıpkı Abdülkadir'e gösterilen kartta olduğu gibi, hakemin hata yaptığını düşünüyorum. Pozisyonda faul vardı ama lehimize olması gerekiyordu. Hakem burada yorum hatası yaptı. Bu hata da emeğimizin karşılığı olarak gelmesi gereken 2 puanın önüne geçti. Daha dikkatli olmaları gerek" değerlendirmesinde bulundu.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Mete Kalkavan infiali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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