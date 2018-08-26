Mete Kalkavan infiali – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    infiali

    <a href="/index/mete-kalkavan?id=f13cbfa9-21ac-4ef9-8231-f24c5c525b8a" class="" rel="tag">Mete Kalkavan</a> infiali

    dün hakem 'ın hatalı kararı ile bir kez daha puan kaptırdı. Fırtına, Kalkavan ile çıktığı 10 maçta 1 galibiyet (2013-Erciyes 3-1) alabildi.

    2016'da Beşiktaş derbisinde Quaresma'nın Yusuf Erdoğan'a çok sert girmesine 'devam' diyerek tüm futbolseverlerin tepkisini çeken Kalkavan, dün 90. dakikada Kucka'nın faul yaptığını belirterek başkent ekibi lehine faul verdi.

    Ardından sarı- lacivertliler beraberliği yakaladı. Oysa A.Gücülü futbolcunun Kucka'ya dirsek attığı görüntülerde net olarak gözüküyor. Yani Kalkavan bir kez daha Fırtına'yı yaktı... Ayrıca Abdülkadir'e sarı kart gösterdiği pozisyonda da faul yoktu.

    Taraftarlar sosyal medyada Kalkavan'a sert tepki gösterdi, "Yeter artık. Kalkavan'ı bizim maçlarda istemiyoruz" yorumunu yaptılar.

    ÜNAL KARAMAN: "HAKKIMIZ YENDİ"
    Ünal Karaman maçtan sonra basın toplantısında, "Yediğimiz gol öncesi lehimize faul olması gerekirken; aleyhimize verildi Kucka'ya dirsek geliyor. VAR bu tarz bariz faullerde de devreye girmeli" dedi.

    Karadeniz ekibinin teknik direktörü Ünal Karaman, son dakikada gelen gol nedeniyle 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Oyuncularımın gösterdiği mücadelenin karşılığı 3 puandı" şeklinde konuştu.

    Karşılaşmanın son dakikasında yaşanan ve MKE Ankaragücü'nün gol attığı pozisyonda hakem 'ın yanlış bir karar verdiğini savunan 52 yaşındaki hoca, "Tıpkı Abdülkadir'e gösterilen kartta olduğu gibi, hakemin hata yaptığını düşünüyorum. Pozisyonda faul vardı ama lehimize olması gerekiyordu. Hakem burada yorum hatası yaptı. Bu hata da emeğimizin karşılığı olarak gelmesi gereken 2 puanın önüne geçti. Daha dikkatli olmaları gerek" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 26.8.2018
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