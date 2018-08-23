Şampiyon yapın – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Şampiyon yapın

    Şampiyon yapın

    ,? ile ilgili isteğini açıkladı: “Biz şampiyonluk zevkini yaşadık ama bunu yeni Trabzonsporlular da görmeli Maalesef bütün çocuklarımı Trabzonsporlu yapamadım. Bize her yer Trabzon”

    'da dün bayramlaşma töreni düzenlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Başkan Ahmet Ağaoğlu, istifa eden Özkan Sümer, teknik heyet ve futbolcularla çok sayıda taraftar katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan törende yaptığı konuşmada, "Trabzonspor Anadolu'ya şampiyonlar yaşatmış bir takım. Bugün burada gerçekten bir bayram havası var. Bu da bizi şunu gösteriyor ki Trabzonspor, Trabzonluların ortak değeri, mirası, milli davası" ifadesini kullandı.

    SİZDEN RİCA EDİYORUM
    Bakan Turhan şöyle devam etti: "Biz gençliğimizde 'un bir taraftarı olarak şampiyonluk sevincini, zevkini yaşadık. Benim de sizden istirhamım, teknik ekip futbolculardan isteğim yeni Trabzonlulara da bu şampiyonlukları yaşatmanızdır. Çocuklarımın tamamını Trabzonsporlu maalesef yapamadım. Çünkü onlar doğduğundan beri Trabzonspor şampiyon olamadı. Bir tanesi Trabzonsporlu. Ama diğerleri de aday. Çünkü bize her yer Trabzon. Dünyanın her yerinde Trabzonsporlu var. Onların hepsinin gönlü sizlerle, kalbi sizlerle atıyor."

    Yunus Emre SEL
    1. 23.8.2018
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