Şampiyon yapın
Bakan Turhan,? Trabzonspor ile ilgili isteğini açıkladı: “Biz şampiyonluk zevkini yaşadık ama bunu yeni Trabzonsporlular da görmeli Maalesef bütün çocuklarımı Trabzonsporlu yapamadım. Bize her yer Trabzon”
SİZDEN RİCA EDİYORUM
Bakan Turhan şöyle devam etti: "Biz gençliğimizde Trabzonspor'un bir taraftarı olarak şampiyonluk sevincini, zevkini yaşadık. Benim de sizden istirhamım, teknik ekip futbolculardan isteğim yeni Trabzonlulara da bu şampiyonlukları yaşatmanızdır. Çocuklarımın tamamını Trabzonsporlu maalesef yapamadım. Çünkü onlar doğduğundan beri Trabzonspor şampiyon olamadı. Bir tanesi Trabzonsporlu. Ama diğerleri de aday. Çünkü bize her yer Trabzon. Dünyanın her yerinde Trabzonsporlu var. Onların hepsinin gönlü sizlerle, kalbi sizlerle atıyor."
Yunus Emre SEL
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
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