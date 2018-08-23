Rodallega çok mutlu – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Rodallega çok mutlu

    Rodallega çok mutlu
    maçında attığı 2 golle öz güven tazeleyen 'nın morali yerine geldi. Tecrübeli forvet, skora katkı yapmaya bundan sonra da devam etmek istediğini söyledi. 'ın Ankaragücü maçında 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız ile Burak arasında nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor.
    1. 23.8.2018
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