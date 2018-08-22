Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana bağırsak enfeksiyonu geçiren Onur Recep Kıvrak, sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı.

Vahid Amiri ve eşyalarını toplamak için gittiği İsrail'den dönen yeni transfer Anthony Nwakaeme ise antrenmanda takımdan ayrı olarak koştular.

Antrenmanı Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Ağaoğlu, antrenman sırasında saha ortasına kadar giderek teknik direktör Ünal Karaman ile bir süre görüştü.

Bordo-mavililer, antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.



- Burak Yılmaz antrenmanda

Dün antrenmana izinli olduğu için katılmayan Burak Yılmaz, akşam yapılan çalışmada yer aldı.

Trabzon'a dönerek antrenmana çıkan golcü oyuncuya bir grup taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu. Bu arada antrenman öncesi Başkan Ahmet Ağaoğlu da Burak Yılmaz ile bir süre görüştü.

- Mustafa Akbaş, idmanda yok

Trabzonspor'dan ayrılması gündeme gelen Mustafa Akbaş, antrenmanda yer almadı.

İki gündür takımdan ayrı bireysel olarak antrenmanlar yapan futbolcunun kendisine verilen programa uymadığı ve oyuncuyla ilgili kararın ilerleyen günlerde açıklanacağı öğrenildi.

Öte yandan, Trabzonspor kafilesinin MKE Ankaragücü maçı için yarın 17.40'da uçakla Ankara'ya hareket etmesi planlanıyor.