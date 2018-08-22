Papy Djilobodji Trabzonspor'a dünden razı
Bordo-mavili ekip ile her konuda anlaşan Papy Djilobodji, kulübü Sunderland’den Fırtına’ya gelmek için indirim talep etti ve anlayış istedi
STOPERLER Hosseini, Toure, sol kanat Amiri ve forvet Anthony Nwakaeme'yi alan Trabzonspor, uzun zamandır gündeminde olan stoper Papy Djilobodji'yi de renklerine bağlamak istiyor. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine İngiltere 2. Ligi'ne düşen Sunderland'de devam etmek istemediği biliniyor. İngiliz ekibine kiralama teklifi yapan bordo-mavililer, tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşmasına rağmen, kulüpten istediği cevabı henüz alamadı. Yüksek bonservis bedeli ödemek istemeyen Karadeniz ekibi için hem indirim yaptırmak hem de olası bonservis bedelini vadeye yaymak için Papy devreye girdi ve temaslara başladı
BU KEZ iŞ MUTLU SONLA BiTECEK
GEÇEN sezon Fransa takımı Dijon'da kiralık forma giyen ancak bonservisi Ada ekibinde olan Papy, futbola Senegal'in Saloum takımında başladı. 2010 yılından Fransa'nın Nantes takımına giden savunma oyuncusu bir dönem Chelsea'ye imza attı ancak bir kez forma giyebildi. Papy, 2013'te A milli olurken Senegal formasını 17 kez terletti. Djilobodji, 2015 yılında da Trabzonspor'un gündemine gelmiş, hatta şehre davet edilmiş ancak son anda çıkan pürüz nedeniyle iş yatmıştı. Bu kez imzaların atılması isteniyor. Bu nedenle yakın bir zamanda İngiliz ekibi ile yeniden masaya oturulması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
- 22.8.2018
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İşte Jason Denayer'in yeni takımı
Toplam 1
Yorum
sat mı yo ruz muslera serdar maicon mariano linnes fernando nagatomo rodrigez onyekuru sinan muğdat yunus behanda fequli gomis eren satılık değil
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İngiltere'de gündem Loris Karius
Toplam 4
Yorum
serdar Beşiktaşta kim kariusa 2,5m euro para veriyorsa bugün istifasını verip kulüpten çeksin gitsin o paranın üstüne 500000 euro daha katıp 3m euroya diğer kulüpler bonservisiyle oyuncu alırken bizimkiler Beşiktaşın parasını kiralık oyunculara dağıtıp duruyor senn artık FFP ile sorunun yok para ver genç oyuncu al Ferdiyi Bilali pintiliğiniz yüzünden kaçırdınız gelecekte ikisinden de para kazanabilirdik ama tutturmuşsunuz kiralık oyuncu karius yerine bonservis verip Berkeyi al Utkuyla beraber Beşiktaşımızın 10 senesi kurtulsun Abubakarda Taliscada bedavadan para verdiğimiz yeterli
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İşte Fatih Terim'in istediği o forvet: Divock Origi
Toplam 3
Yorum
Fırat Harika olağanüstü transfer olur. Umarım doğrudur.keşke alında
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