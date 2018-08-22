STOPERLER Hosseini, Toure, sol kanat Amiri ve forvet Anthony Nwakaeme'yi alan Trabzonspor, uzun zamandır gündeminde olan stoper Papy Djilobodji'yi de renklerine bağlamak istiyor. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine İngiltere 2. Ligi'ne düşen Sunderland'de devam etmek istemediği biliniyor. İngiliz ekibine kiralama teklifi yapan bordo-mavililer, tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşmasına rağmen, kulüpten istediği cevabı henüz alamadı. Yüksek bonservis bedeli ödemek istemeyen Karadeniz ekibi için hem indirim yaptırmak hem de olası bonservis bedelini vadeye yaymak için Papy devreye girdi ve temaslara başladı



BU KEZ iŞ MUTLU SONLA BiTECEK

GEÇEN sezon Fransa takımı Dijon'da kiralık forma giyen ancak bonservisi Ada ekibinde olan Papy, futbola Senegal'in Saloum takımında başladı. 2010 yılından Fransa'nın Nantes takımına giden savunma oyuncusu bir dönem Chelsea'ye imza attı ancak bir kez forma giyebildi. Papy, 2013'te A milli olurken Senegal formasını 17 kez terletti. Djilobodji, 2015 yılında da Trabzonspor'un gündemine gelmiş, hatta şehre davet edilmiş ancak son anda çıkan pürüz nedeniyle iş yatmıştı. Bu kez imzaların atılması isteniyor. Bu nedenle yakın bir zamanda İngiliz ekibi ile yeniden masaya oturulması bekleniyor.

Yunus Emre SEL