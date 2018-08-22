Papy Djilobodji Trabzonspor'a dünden razı – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'a dünden razı

    Papy Djilobodji Trabzonspor'a dünden razı

    Bordo-mavili ekip ile her konuda anlaşan , kulübü ’den Fırtına’ya gelmek için indirim talep etti ve anlayış istedi

    STOPERLER Hosseini, Toure, sol kanat Amiri ve forvet Anthony Nwakaeme'yi alan , uzun zamandır gündeminde olan stoper 'yi de renklerine bağlamak istiyor. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine 2. Ligi'ne düşen 'de devam etmek istemediği biliniyor. İngiliz ekibine kiralama teklifi yapan bordo-mavililer, tecrübeli oyuncu ile her konuda anlaşmasına rağmen, kulüpten istediği cevabı henüz alamadı. Yüksek bonservis bedeli ödemek istemeyen ekibi için hem indirim yaptırmak hem de olası bonservis bedelini vadeye yaymak için Papy devreye girdi ve temaslara başladı

    BU KEZ iŞ MUTLU SONLA BiTECEK
    GEÇEN sezon takımı Dijon'da kiralık forma giyen ancak bonservisi Ada ekibinde olan Papy, futbola Senegal'in Saloum takımında başladı. 2010 yılından Fransa'nın Nantes takımına giden savunma oyuncusu bir dönem 'ye imza attı ancak bir kez forma giyebildi. Papy, 2013'te A milli olurken Senegal formasını 17 kez terletti. Djilobodji, 2015 yılında da Trabzonspor'un gündemine gelmiş, hatta şehre davet edilmiş ancak son anda çıkan pürüz nedeniyle iş yatmıştı. Bu kez imzaların atılması isteniyor. Bu nedenle yakın bir zamanda İngiliz ekibi ile yeniden masaya oturulması bekleniyor.
    Yunus Emre

    1. 22.8.2018
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