Nwakaeme imzalıyor
Trabzonspor, 29 yaşındaki golcü için Hapoel Beer Sheva ile uzlaştı. 1 milyon euro’luk bonservis 3 taksitte ödenecek. Anthony akşam takımla çalışacak.
KONDİSYON OLARAK HAZIR
1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Nwakaeme'nin ardından akşam antrenmanında takımla birlikte çalışması bekleniyor. Beer Sheva ile kamp dönemi geçirmesi ve UEFA Avrupa Ligi maçları oynaması nedeniyle Nwakaeme'nin fiziksel olarak tamamen hazır olduğu ifade edildi. Bugün 11.00'de Atatürk Köşkü'nde imza töreni düzenlenecek olan 29 yaşındaki golcü oyuncunun, Ankaragücü karşılaşması kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.
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