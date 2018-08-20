Nwakaeme imzalıyor – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Nwakaeme imzalıyor

    Nwakaeme imzalıyor

    , 29 yaşındaki golcü için ile uzlaştı. 1 milyon euro’luk bonservis 3 taksitte ödenecek. Anthony akşam takımla çalışacak.

    , 'dan transfer ettiği Anthony Nwakaeme ile bugün resmi sözleşme imzalayacak. Cuma günü golcü oyuncuyu Trabzon'a getiren yönetim, kulübü ile 1 milyon euro'luk bonservis bedelinin 3 eşit taksitte ödenmesi konusunda el sıkıştı. İki gündür Trabzonspor teknik heyetinin verdiği program dogrultusunda çalışmalarını sürdüren Nwakaeme ise kendisine sunulan tüm şartları kabul etti.

    KONDİSYON OLARAK HAZIR
    1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Nwakaeme'nin ardından akşam antrenmanında takımla birlikte çalışması bekleniyor. Beer Sheva ile kamp dönemi geçirmesi ve UEFA Avrupa Ligi maçları oynaması nedeniyle Nwakaeme'nin fiziksel olarak tamamen hazır olduğu ifade edildi. Bugün 11.00'de Atatürk Köşkü'nde imza töreni düzenlenecek olan 29 yaşındaki golcü oyuncunun, Ankaragücü karşılaşması kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

    Yunus Emre SEL
    1. 20.8.2018
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