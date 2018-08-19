Alkışlar Onazi’ye – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Alkışlar ’ye

    Alkışlar Onazi’ye
    taraftarı geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Gökhan Kılıç için Sivas maçında koreografi hazırladı. Kılıç'ın oğlu da tribündeydi. Onazi, maç sonrası minik çocuğu kucağına alarak formasını hediye etti. Görüntüleri paylaşan Nijeryalı yıldız, "Baban tanımaktan gurur duyduğum düzgün bir insan, vefakar bir Trabzon taraftarydı. Sen de onun bize mirası özel bir çocuksun. Bundan sonra hep yanında olacağım Karahan!" ifadesini kullandı.
    1. 19.8.2018
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