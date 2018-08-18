Trabzonsporlu kaleci Esteban Alvarado baba oldu
Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado, baba oldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Esteban Alvarado'nun eşi Mirthe Lise Bossen'in Hollanda'da bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.
Bebeğe Valentina adının verildiği aktarılan açıklamada, "Esteban ile eşi Mirthe Lise Bossen'i kutluyor, Valentina'ya sağlıklı ve mutlu, nice uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 18.8.2018 20:56
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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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