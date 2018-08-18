Trabzonsporlu kaleci Esteban Alvarado baba oldu – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Trabzonsporlu kaleci baba oldu

    Trabzonsporlu kaleci Esteban Alvarado baba oldu

    'un Kosta Rikalı kalecisi , baba oldu.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nun eşi 'in 'da bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.

    Bebeğe Valentina adının verildiği aktarılan açıklamada, "Esteban ile eşi Mirthe Lise Bossen'i kutluyor, Valentina'ya sağlıklı ve mutlu, nice uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 18.8.2018 20:56
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