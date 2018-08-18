Özkan Sümer: "Geri dönmem" – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    : "Geri dönmem"

    <a href="/index/ozkan-sumer?id=e81fec44-2ed7-425e-aea9-b733898bdd36" class="" rel="tag">Özkan Sümer</a>: "Geri dönmem"

    İstifa eden , net konuştu: Kararım kesin...

    Genel koordinatör Sümer, görevde olduğu dönemde yaşanan fikir ayrılıkları ve beklentisi dışında yaşanan olaylar nedeniyle istifa ettiğini belirterek, "Olaylara kurumsal olarak yaklaşırken farklı bir yaklaşım içinde olanlar oldu. Bu nedenle zorlandık. İstifamı sundum ancak herhangi bir gerekçe belirtmedim. Böyle bir dönemde 'un zarar görmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı. İstifa kararının arkasında olduğunu ve herhangi bir durumda dönmeyeceğini vurgulayan Sümer, "Yönetime istifa dilekçemi sundum. Herhangi bir cevap gelmedi ama kararım kesin. Geri dönmeyeceğim" açıklamasını yaptı.
    1. 18.8.2018
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