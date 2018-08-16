Trabzonspor Yönetimi göreve geldiklerinden beri 180 milyon TL ödeme gerçekleştirdi – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Yönetimi göreve geldiklerinden beri 180 milyon ödeme gerçekleştirdi

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> Yönetimi göreve geldiklerinden beri 180 milyon <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a> ödeme gerçekleştirdi

    'da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı , göreve geldikleri günden bu zamana kadar 180 milyon 031 bin 586 ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.

    'da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı , göreve geldikleri günden bu zamana kadar 180 milyon 031 bin 586 ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.

    Daha önce 18 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılan harcamaları açıkladıklarını ve şimdi de 13 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılan harcamaları paylaştıklarını belirten Doğan; yönetim kurulu olarak son derece şeffaf bir anlayışla hareket ettiklerini ve bundan sonraki süreçte de yapılan tüm harcamaları belirli periyotlarda kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

    1. 15.8.2018 20:33
    2. Güncelleme: 16.8.2018 01:48
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