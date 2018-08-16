Trabzonspor, Sivasspor maçına hazır – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    , maçına hazır

    Trabzonspor, Sivasspor maçına hazır

    , 'de yarın sahasında Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Bordo-mavili futbolcular, 'nde teknik direktör yönetiminde çalıştı.

    Medical Park Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak -Demir Grup maçını, hakem yönetecek.

    1. 16.8.2018 20:51
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