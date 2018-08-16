Geçen yıl 28 bu sezon 26
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da bulunan yabancı oyuncuların yaş ortalaması 28.27 olurken, bu sezon 26.25'e indi.
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da bulunan yabancı oyuncuların yaş ortalaması 28.27 olurken, bu sezon 26.25'e indi. Karadeniz ekibinin en genç yabancıları 22 yaşındaki Hosseini. En yaşlı yabancı ise 34 yaşındaki Pereira.
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
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