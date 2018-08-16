Geçen yıl 28 bu sezon 26 – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Geçen yıl 28 bu sezon 26

    Geçen yıl 28 bu sezon 26

    Geçtiğimiz sezon 'da bulunan yabancı oyuncuların yaş ortalaması 28.27 olurken, bu sezon 26.25'e indi.

    Geçtiğimiz sezon 'da bulunan yabancı oyuncuların yaş ortalaması 28.27 olurken, bu sezon 26.25'e indi. ekibinin en genç yabancıları 22 yaşındaki Hosseini. En yaşlı yabancı ise 34 yaşındaki Pereira.

    1. 16.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Geçen yıl 28 bu sezon 26 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN