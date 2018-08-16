Geçen yıl 28 bu sezon 26

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da bulunan yabancı oyuncuların yaş ortalaması 28.27 olurken, bu sezon 26.25'e indi. Karadeniz ekibinin en genç yabancıları 22 yaşındaki Hosseini. En yaşlı yabancı ise 34 yaşındaki Pereira.