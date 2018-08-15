Kombine teşekkürü
Sağıroğlu, 1061 kombine alan Ortahisar Belediyesi’ni ziyaret etti.
HERKES DESTEK VERSİN
Kulübü içinde bulunduğu mali darboğazdan hep birlikte çıkaracağız" ifadesini kullanan Sağıroğlu, şunları kaydetti: "Herkes elini taşın altına koymalı. Bütün Trabzonsporluları kombine kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz."
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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