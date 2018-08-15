Kombine teşekkürü

Sağıroğlu, 1061 kombine alan Ortahisar Belediyesi’ni ziyaret etti.

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, kombine kart kampanyasına 1061 kart alarak destek veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Sağıroğlu, "Bütün Trabzonsporluların desteğine ihtiyacımız var. Sağolsunlar, başkanımız 1061 kombine bileti alarak belediye personeline hediye ettiler ve öncülük ettiler. Umarım belediye başkanımızın bu özverili desteği herkes için örnek olur ve kombine kampanyamız dalga dalga şehrimizin tamamına yayılır" diye konuştu.



HERKES DESTEK VERSİN

Kulübü içinde bulunduğu mali darboğazdan hep birlikte çıkaracağız" ifadesini kullanan Sağıroğlu, şunları kaydetti: "Herkes elini taşın altına koymalı. Bütün Trabzonsporluları kombine kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz."