Kombine teşekkürü – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Kombine teşekkürü

    Kombine teşekkürü

    Sağıroğlu, 1061 kombine alan Ortahisar Belediyesi’ni ziyaret etti.

    Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, kombine kart kampanyasına 1061 kart alarak destek veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Sağıroğlu, "Bütün Trabzonsporluların desteğine ihtiyacımız var. Sağolsunlar, başkanımız 1061 kombine bileti alarak belediye personeline hediye ettiler ve öncülük ettiler. Umarım belediye başkanımızın bu özverili desteği herkes için örnek olur ve kombine kampanyamız dalga dalga şehrimizin tamamına yayılır" diye konuştu.

    HERKES DESTEK VERSİN
    Kulübü içinde bulunduğu mali darboğazdan hep birlikte çıkaracağız" ifadesini kullanan Sağıroğlu, şunları kaydetti: "Herkes elini taşın altına koymalı. Bütün Trabzonsporluları kombine kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz."
    1. 15.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kombine teşekkürü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN